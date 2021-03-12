В Зауралье пенсионер во время оздоровительной пробежки погиб под колесами грузовика

В Каргапольском районе Курганской области водитель грузового фургона «Мерседес Спринтер» насмерть бил пенсионера, который совершал утреннюю пробежку.

Как уточнили в управлении ГИБДД по Курганской области, пожилой мужчина 1951 года рождения отправился на пробежку рано утром 11 марта. В 5 часов 20 минут на автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган его сбил Мерседес. Водитель – мужчина 1979 года рождения, ехал в сторону Кургана. Пенсионер бежал вдоль трассы в попутном направлении.

«На одежде пешехода имелся световозвращающийся жилет. В результате ДТП 70-летний мужчина от полученных травм скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», – уточнили в автоинспекции региона.

Курган, Дарья Котова

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