В Кургане заработал единственный в России завод по производству пленки

В Кургане в пятницу, 12 марта, запущен завод по производству двуосно-ориентированной полистирольной пленки. В новое промышленное предприятие инвестировано около 1 млрд рублей. С запуском завода доля импорта полистирольной пленки сократится в стране с 70% до 40%.

Как уточнили в пресс-службе курганского губернатора Шумкова, это пока единственное подобное производство в России. Запуск проекта на базе «Курганприбора» длился почти два года. Первый рулон пленки уже изготовлен и отправится в музей завода «Курганприбор». Сейчас заработала первая линия производства, в планах – запуск второй.

«Сегодняшний запуск линии по производству полистирольной пленки – это результат реализации одного из самых масштабных проектов региона, реализованного при поддержке Фонда развития промышленности, которым предоставлен займ 750 млн. рублей, а общая сумма инвестиций в проект превысила 1 млрд рублей. Создано 90 новых высокопроизводительных рабочих мест», – прокомментировал вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.



В облправителельстве уточняют, что новое производство не имеет отходов, вредных выбросов, а продукция может быть переработана не ограниченное количество раз. Используется такая пленка для изготовления пластиковых форм и упаковочной продукции. Полистирольную пленку применяют в самых разных отраслях хозяйства – от пищевой промышленности до электротоваров.

Курган, Дарья Котова

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