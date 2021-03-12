В Курганской области отремонтируют больницу, которую не приводили в порядок полвека

В Глядянской центральной районной больнице Курганской области начался ремонт. ЦРБ, построенная в 1969 году, не ремонтировалась 52 года.

Подрядчик уже определен: контракт на сумму 10 млн рублей по итогам торгов получила компания «АразТрансс». Подрядчик должен заменить кровлю и капитально отремонтировать два этажа стационара. Работы должны быть завершены летом.

Как уточнили 12 марта в облправительстве, Глядянская ЦРБ вошла в число 70 объектов здравоохранения, которые приведут в порядок в 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения Курганской области.

Стационар построен в 1969 году и капитально ремонтируется впервые за 52 года. Ранее по поручению губернатора Вадима Шумкова была отремонтирована детская поликлиника.

«Наша больница обслуживает около 12 тысяч 700 жителей Притобольного района. Мы вместе с пациентами радуемся, что за шаг за шагом больницу приводят в порядок. Контракт на ремонт крыши и стационара заключили на 4 месяца», – прокомментировала и.о. главного врача Глядянской ЦРБ Маргарита Лошенкова.

Курган, Дарья Котова

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