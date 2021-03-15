В Кургане мужчина спалил два автомобиля своих врагов

В Кургане 63-летний ранее судимый мужчина подозревается в том, что поджог Mitsubishi и ВАЗ-21124. Как сообщает УМВД по Курганской области, поджигатель спалил машины людей, с которыми конфликтовал.

Обе машины горели в Кургане 10 марта. Позднее сотрудники полиции задержали подозреваемого. «Установлено, что у гражданина имелся конфликт с семейной парой, в настоящее время проживающей в другом регионе. В ночное время гражданин поджёг автомобиль «Митцубиси», принадлежащий юристу данной семейной пары, а затем – автомобиль «ВАЗ-21124», принадлежащий потерпевшей. В первом случае возгорание было быстро замечено и ликвидировано, транспортное средство получило частичные повреждения. Во втором случае автомобиль сгорел полностью», – сообщили в полицейском главке.

Поджигатель нанес владельцам машин ущерб на сумму 400 тыс рублей. Уголовное дело возбуждено по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Максимальный срок по данной статье – 5 лет лишения свободы.

В прошлом году в Кургане также ловили поджигателя машин, но тогда речь шла о более масштабном фаер-шоу. Житель Кургана тогда спалил на охраняемой стоянке автосалона Nissan 13 машин. Сумма ущерба тогда превысила 18 млн рублей. Причину своего поступка задержанный тогда не объяснил. Злоумышленником оказался ранее судимый житель Кетово.

Курган, Дарья Котова

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