В Зауралье к платформе обратной связи начали массово подключать чиновников

К цифровой платформе обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе» подключили уже более 1,5 тыс. личных кабинетов органов исполнительной власти Курганской области, органов местного самоуправления, медицинских и образовательных учреждений региона. Об этом «Новому Дню» сообщили в Центре управления регионом Курганской области.

Платформа заработала в России в 2019 году. Пилотный проект отрабатывали Министерство цифрового развития и девять субъектов РФ. ПОС решает сразу несколько задач: позволяет организовать работу с обращениями граждан, оперативно контролируя решения вопросов; проводить онлайн-опросы и общественные обсуждения; взаимодействовать с госпабликами органов власти в соцсетях и мессенджерах, а также отслеживать инциденты в социальных сетях.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, до конца текущего года к «Госуслуги. Решаем вместе» будут подключены все субъекты РФ, региональные и муниципальные органы власти, а также некоторые федеральные органы исполнительной власти.

«При формировании координационного центра правительства особый акцент сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от населения. Функционал ПОС позволяет решить эту задачу. И руководители цифровой трансформации должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений. Важная опция для граждан на цифровой платформе – это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения», – отметил вице-премьер.

По данным правительства РФ, в настоящее время с платформой обратной связи уже работают более 16,5 тыс. личных кабинетов органов власти на всех уровнях и иных организаций. За это время в ПОС поступило более 340 тыс. сообщений, проведено более 400 голосований по проектам, размещено более 1,5 тыс. опросов граждан. В Курганской области платформа заработала в ноябре 2020 года. С этого времени в ПОС поступило 11676 сообщений.

В 2020 году платформа активно использовалась для решения наиболее актуальных задач. Например, на портале появились сервисы, позволяющие гражданам сообщить о трудностях с вакцинацией от Covid-19 и проблемах с вызовом скорой медицинской помощи в условиях пандемии.

Курган, Дарья Котова

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