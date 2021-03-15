В Кургане на мосту страшная авария: на легковушку из грузовика выпали металлоконструкции

В Кургане в понедельник, 15 марта, на Чеховском путепроводе из грузовика MAN на проезжую часть выпали крупногабаритные металлические конструкции. Пострадал водитель ВАЗ-2114, который ехал навстречу тяжеловозу. Движение на мосту до сих пор не восстановлено.

Как сообщили «Новому Дню» в ГИБДД, грузовиком управлял водитель 1966 года рождения. Машина ехала в сторону микрорайона Северный. Металлоконструкции, которые разлетелись по проезжей части, задели легковой автомобиль ВАЗ-2114, которым управлял молодой водитель.

В данный момент на мосту работает кран, который собирает металлические конструкции. 20-летний водитель ВАЗ-2114 доставлен в больницу скорой медицинской помощи. Информации о его состоянии пока нет.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 15.03.21

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