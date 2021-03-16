Большой весенний паводок в Курганской области ожидается к маю

Сход снежного покрова в Курганской области ожидается с 7 по 12 апреля, пиком весеннего паводка могут стать дни со 2 по 5 мая. Такой прогноз озвучил губернатор Курганской области Вадим Шумков, основываясь на прогнозах Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Накануне в правительстве прошло заседание, на котором обсудили готовность региона к противопаводковым мероприятиям и пожароопасному сезону.

Специалисты прогнозируют, что нынешней весной главные реки проблем Зауралью не добавят. На реке Исеть уровень воды в 2021 году ожидается ниже среднемноголетних значений. На реках Тобол и Миасс вода также не достигнет максимальных отметок. Талые воды готова принять и Республика Казахстан: ситуацию с водохранилищами там оценивают как благоприятную. Максимальный уровень воды в Курганской области ожидается со 2 по 5 мая.

«Несмотря на благоприятные прогнозы, ситуацию необходимо контролировать в постоянном режиме, создать необходимые финансовые и материальные резервы. Главам муниципальных образований, где могут оказаться подтопленными жилые дома, следует провести подворовые обходы», – дал поручение Вадим Шумков.

Также сейчас в области проводится мониторинг состояния гидротехнических сооружений и дамб, защищающих Курган.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 15.03.21

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