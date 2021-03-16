В Курганской области скончался куратор всех районных газет региона

В Кургане на 66-ом году жизни скончался экс-председатель комитета по печати и СМИ Сергей Мелехов. С 2015 года Мелехов курировал работу районных СМИ. До декабря 2020 года возглавлял комитет Курганской области по делам архивов.

По данным «Нового Дня», Сергей Мелехов умер после непродолжительной болезни – у него случился инсульт.

Сергей Мелехов в должности куратора районных газет очень много уделял внимания развитию «районок». Всегда держал руку на пульсе, общался с коллективами газет, постоянно лично приезжал в редакции.

Соболезнование семье и близким Сергея Мелехова выразили члены Союза журналистов Курганской области. «Хороший человек. Очень, очень жаль... Всегда можно было с ним посоветоваться и получить поддержку», – высказалась редактор районной газеты «Голос целинника» Наталья Калугина.

Курган, Дарья Котова

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