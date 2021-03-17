В Курганской области за сутки коронавирусом заболели менее 50 человек

В Курганской области продолжает снижаться уровень заболеваемости COVID-19. По состоянию на 17 марта в Зауралье выявлено 46 новых случаев коронавируса.

Как сообщает оперативный штаб Курганской области, в Кургане за сутки плюс 23 инфицированных. Остальные случаи выявлены в Альменевском, Белозерском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Лебяжьевском, Шатровском районах, Макушинском муниципальном округе и Шадринске.

Число выздоровевших за сутки превысило число заболевших: по выздоровлению выписаны 56 человек. Всего с начала пандемии в области коронавирусом заболели 18 тыс 650 человек.

Как сообщал «Новый День», в понедельник, 15 марта, в регионе был отменен обязательный режим самоизоляции для лиц от 65 лет.

Курган, Дарья Котова

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