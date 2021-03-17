Ирина Саблукова: «Жители Кургана и Шадринска сами выберут территории, которые будут благоустроены»

Жители Кургана и Шадринска получили возможность напрямую участвовать в преображении своих городов и сами выбрать те объекты, которые будут отремонтированы и благоустроены. Директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова рассказала о подробностях уникального проекта, который реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

– Ирина Николаевна, несколько раз уже слышал о том, что можно проголосовать за ту площадку, которую будут благоустраивать в моём регионе. О чём речь?

– В Курганской области, как и в стране, с 2019 года дворы, парки, площади ремонтируют, наполняют функциональными элементами и приводят в порядок по федеральной программе формирования комфортной среды. Для региона это, конечно, огромное движение вперёд. Плюсом – собственные проекты, инициированные губернатором Вадимом Шумковым, как, например, набережная в Кургане. Благоустроенные города и посёлки – это совершенно другое мироощущение, другой уровень комфорта.

В этом году принято решение – привлечь население. Это будет очень масштабное голосование, причём в каждом регионе страны. Жители Кургана и Шадринска выберут площадки, которые благоустроят в 2022 году.

– Когда жители могут принять участие в выборе тех территорий, которые будут благоустроены?

– 26 апреля в Курганской области стартует народное голосование. Продлится оно до 30 мая.

– Как можно проголосовать?

– Голосование пройдет на портале проекта 45.gorodsreda.ru. Есть два варианта голосования – через свой аккаунт на портале Госуслуг или через специальную форму, которая есть на сайте, с помощью телефонного номера. Далее всё просто: выбираете свой город, смотрите список предложенных объектов (парки, скверы, набережные и т.д.), выбираете тот, за который хотите голосовать и, собственно говоря, голосуете.

Кстати, на этом же сайте можно посмотреть и те общественные пространства, которые уже были благоустроены в рамках программы.

– Проголосовать может любой житель?

– Любой от 14 лет и старше. Других критериев нет, только минимальный возраст.

– А где посмотреть эти территории для голосования? Их уже определили?

– Да, список составлен. Можно его изучить тут. Мы и города Шадринск и Курган будут постепенно рассказывать про каждую из этих площадок, чтобы люди могли сделать выбор. Следите за сайтами правительства и городов. Будет группа в соцсетях.

– А не проще было профильным ведомствам самим определить список территорий для благоустройства?

– Послушайте, но это же делается для жителей. Все это для их комфорта, поэтому их максимальное вовлечение в его реализацию крайне важно. Считаю, правильным, что именно люди выберут, а для них сделают.

– Онлайн-голосование это замечательно. Но как быть тем, кто не умеет пользоваться интернетом, но тоже хочет выразить свое мнение?

– Мы предусмотрели этот момент. Таким людям на помощь придут волонтеры. Мы уже определили специальные точки в Кургане и Шадринске, где они будут находиться. Люди могут прийти туда, волонтеры ответят на все вопросы, расскажут о территориях для благоустройства и помогут землякам проголосовать с помощью специальных планшетов.

– Назовите места, где будут в период голосования находиться волонтеры.

– Это наиболее часто посещаемые места и в том, и в другом городе.

В Кургане:

– ТРЦ «Стрекоза», 2 мкр., д. 17

– МФЦ, 5 мкр., д. 37

– ТЦ «Магнит семейный», 4 мкр., д. 25

– МФЦ, пр. Конституции, д. 73

– ТРЦ «Пушкинский», ул. Пушкина, д. 25

– ТРЦ «Воробьевы горы», ул. Пичугина, д. 6 стр.2

ТРЦ «Гиперсити», ул. К.Мяготина, д. 8

– ТРЦ «РИО», Невежина, д. 3

– МФЦ, Куйбышева, д. 144

В Шадринске:

– ТЦ «Метрополис», ул. Октябрьская, д. 103

– Администрация города Шадринска, Площадь им. Н.В. Здобнова, ул. Свердлова, 95

– Дворец Культуры, ул. Ленина, 95,

– ТЦ «Метрополис», ул. Автомобилистов, 48,

– АО «ШААЗ», ул. Свердлова, 1.

– Если кто-то захочет стать добровольцем и помогать в голосовании, куда таким людям можно обратиться?

– Волонтером может стать любой житель Кургана и Шадринска старше 16 лет. Желающие еще могут успеть ими стать. Набор мы проводим с 24 февраля и завершим 22 марта. Для этого можно зарегистрироваться на портале dobro.ru или обратиться в региональный Центр Развития Добровольчества Курганской области по телефону: +7-352-246-33-15; эл. почте: dobrocentr45@yandex.ru

– Кстати, а почему для онлайн-голосования выбраны именно Курган и Шадринск? А что с остальными муниципалитетами?

– Есть правила предоставления субсидий из федерального бюджета на благоустройство. Курган и Шадринск принимают обязательное участие в онлайн-голосовании, как муниципальные образования с численностью населения свыше 20 тысяч человек. Но это не значит, что проект не будет реализовываться в других населенных пунктах. Обязательно будет! Уже в 2021 году мы планово планируем благоустроить 55 общественных и 30 дворовых территорий в 18 районах области – Звериноголовском, Варгашинском, Каргапольском, Катайском, Лебяжьевском, Мишкинском, Петуховском, Целинном, Шумихинском, Юргамышском, Шатровском, Куртамышском, Сафакулевском, Белозерском, Далматовском, Притобольном, Частоозерском и Шадринском. А до 2024 года по программе «Формирование комфортной городской среды» в планах привести в порядок 234 двора и 303 общественных территории.

Курган, Шадринск (Новый День, Алексей Лозовой)

Курган. Другие новости 17.03.21

В Курганской области за сутки коронавирусом заболели менее 50 человек. / В Курганской области скончался куратор всех районных газет региона. / Большой весенний паводок в Курганской области ожидается к маю. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»