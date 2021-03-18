Губернатор Шумков подтвердил запуск двух новых авиарейсов из Кургана

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подтвердил, что с апреля из аэропорта Кургана будут запущены два южных рейса – в Сочи и Симферополь.

«Ко дню воссоединения с Крымом. Запускаем с апреля по октябрь из аэропорта Кургана субсидируемые рейсы со сниженной стоимостью авиабилета в Симферополь и в Сочи», – написал в четверг, 18 марта, в своем Инстаграм Шумков.

Как сообщал «Новый День», с 1 мая по 28 сентября авиакомпания S7 будет выполнять рейс в Сочи. А с 28 апреля S7 начнет летать в Крым. Из Кургана это будут вечерние рейсы. В Сочи запланировано два рейса в неделю – вторник и суббота. В Симферополь борт будет вылетать из Кургана в среду и в воскресенье.

Курган, Дарья Котова

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