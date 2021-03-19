Курганское правительство подписало соглашение с «Сименс»

Правительство Курганской области подписало ряд экономических соглашений с зарубежными партнерами. В их числе «Бельгийско-Люксембургская торговая палата», «Цифровое производство» «Сименс» в России, а также компании «Хубер СЕ» и «Интертехэлектро».

Как уточнили в пресс-службе губернатора Вадима Шумкова, соглашения были подписаны на площадке Торгово-промышленной палаты РФ, где 18 марта состоялась презентация Курганской области.

Так, вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов и генеральный директор партнерства Ассоциация предпринимателей «Бельгийско-Люксембургская торговая палата» Олег Прозоров подписали соглашение, направленное на развитие инвестиционной деятельности и создание совместных предприятий, а также партнеры готовы выстраивать отношения в области сельского хозяйства, образования, медицины, фармацевтики, машиностроения, деревообрабатывающей промышленности, добычи полезных ископаемых, туризма.

Заместитель Шумкова по экономике Владимир Архипов подписал соглашения о сотрудничестве региона с управлением «Цифровое производство» «Сименс» в России и европейским акционерным обществом «Хубер СЕ», а также компанией «Интертехэлектро». Стороны обсуждают проекты, связанные с созданием курганского кластера экологического машиностроения «курганэкомаш» (экологическое машиностроение).

Проработка вопроса о создании кластера идет с прошлого года. Так, в октябре прошлого года он обсуждался в ходе визита представителей Российско-немецкого технологического консорциума по проектированию и строительству объектов обращения с отходами, членами которого являются и немецкие компании «Сименс» и «Хубер».

«Мы очень рады подписать трехстороннее соглашение, которое объединит усилия трех заинтересованных сторон, стремящихся развивать инновации, в том числе в сфере переработки ТКО и водоподготовки. Мы надеемся, что это партнерство приблизит создание в стране полноценной перерабатывающей инфраструктуры и будет способствовать улучшению экологии и экономическому росту», – отметила директор управления «Цифровое производство» «Сименс» в России Жанна Шалыгина.

Курган, Дарья Котова

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