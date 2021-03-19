В Курганской области подростки с ножом напали на продавца магазина ради денег из кассы

В Кетовском районе подростки 2004 и 2007 годов рождения совершили разбойное нападение на магазин. Продавец получила удар ножом в шею.

Как сообщили в СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено 17 марта в поселке Введенское. «Требуя передачи денег, один из несовершеннолетних злоумышленников нанес женщине имевшимся при себе ножом один удар в область шеи. Испугавшись содеянного, подростки с места преступления скрылись, однако через непродолжительное время были установлены и задержаны сотрудниками полиции», – уточнили в региональном Следкоме. Пострадавшую доставили на скорой в больницу.

Уголовное дело возбуждено пост. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Подростки уже дают показания. Обвинение им предъявлено. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Курган, Дарья Котова

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