В Курганской области малоимущим выдадут 100 тысяч рублей

В Курганской области введена новая мера социальной поддержки. Жители региона, у которых доход ниже прожиточного уровня, могут получить до 100 тысяч рублей на развитие ЛПХ. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе курганского губернатора.

Новая мера поддержки уже действует. Для получения средств необходимо иметь земельный участок. А полученные деньги житель области должен потратить на приобретение крупного рогатого скота, свиноматок, кур, цыплят, семян и т.д. Кроме того, дополнительно, если потребуется, можно пройти бесплатно обучение стоимостью до 30 тыс. рублей. Контракт заключается на срок до 12 месяцев. Отчеты о выполнении его условий предоставляются ежемесячно. Все подробности можно уточнить – здесь.

В Главном управлении социальной защиты населения Курганской области напомнили, что разные виды поддержки малоимущим в регионе оказывают с прошлого года, когда область вошла в пилотный федеральный проект по борьбе с бедностью.

«В прошлом году поддержку благодаря социальным контрактам получили 2619 жителей области. Большинство – 1441 человек – воспользовались возможностью получения ежемесячной материальной поддержки для преодоления трудной жизненной ситуации. Более 1000 человек получили помощь и выплаты в период поиска работы, 50 – прошли бесплатное профессиональное обучение, а 69 – стали индивидуальными предпринимателями. На все эти меры поддержки в общей сложности было направлено 164,4 млн рублей», – прокомментировали в пресс-службе Шумкова.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 19.03.21

В Курганской области подростки с ножом напали на продавца магазина ради денег из кассы. / Курганское правительство подписало соглашение с «Сименс». / В Кургане по пятнам крови поймали вандала, который разгромил новый остановочный комплекс. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»