Курганские власти взялись за модернизацию пассажирских перевозок

Транспортная реформа, которую прорабатывает мэрия Кургана, может кардинально изменить ситуацию на местном рынке пассажирских перевозок и повысить качество услуг. В областную столицу может зайти крупный федеральный перевозчик, имеющий автопарк современных комфортабельных автобусов. При этом иногородняя компания готова не повышать действующие цены на проезд, а, возможно даже их немного снизить.

Предварительные переговоры проведены, и сейчас иногородний перевозчик изучает маршрутную сеть Кургана, сообщили в администрации города. Поиски новых решений связаны с многочисленными жалобами жителей на работу общественного транспорта, рассказали в мэрии.

Проблема соответствия цены и качества пассажирских перевозок в Кургане сейчас стоит очень остро. Граждан возмущает убогость старых автобусов ПАЗ, непрофессионализм водителей, несоблюдение графика перевозок и безопасности движения. При этом недавно ряд работающих на местном рынке компаний в очередной раз объявили о повышении цен на проезд с 25 до 28 рублей сразу на 18 маршрутах.

Мэрия уже направила в курганское УФАС обращение о правомерности таких действий. Кроме того, администрация Кургана подала судебные иски в Арбитражный суд. И в ближайшее время сразу четыре транспортных компании (ООО «Корд-Гарант», ООО «Транссервис», ООО «Белоусов» и ИП Бардин С.В.) могут лишиться свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам.

Перевозчики утверждают, что вынуждены повышать цены, чтобы не стать убыточными. Однако их доходы могут превышать те, которые они показывают в реальности. Еще в 2017 году привлеченная иногородняя компания проводила в Кургане анализ пассажиропотока.

«Данные, предоставленные экспертами, сильно отличаются от тех, что дают частные перевозчики. Например, если сравнить цифры экспертов за 2017 год и цифры перевозчиков по 2020 году, то даже с учетом ковида, который снизил пассажиропоток, разница очень большая – порядка 50%. Неоднократно перевозчикам предлагалось поставить в автобусы валидаторы, которые позволят контролировать потоки пассажиров, но компании наотрез отказываются», – рассказал источник в администрации города.

По мнению наблюдателей, нельзя исключить, что речь идет о занижении пассажиропотока с целью скрыть часть прибыли. В пользу этой версии может говорить и факт налоговых нарушений, допускаемых перевозчиками.

Как рассказал «Новому Дню» замдиректора департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Сергей Герасименко, в 2020 году транспортному предприятию «Курганавтолайт» после налоговой проверки было доначислено более 70 млн рублей НДС за 2017-2020 годы. Выяснилось, что перевозчик имел несколько аффилированных между собой компаний, которые вместо общей системы налогообложения использовали УНС, то есть стабильно не доплачивали в бюджет.

«Сразу после доначисления компания заявила о повышении на нескольких своих маршрутах цены проезда до 28 рублей. Очевидно, что за счет кошелька жителей перевозчик решил компенсировать эти расходы», – предположил Герасименко.

Сегодня на курганском рынке пассажирских перевозок работают 24 перевозчика. Максимальное количество автобусов, которое может использоваться на маршрутах – 457. На каждом маршруте по нормативу должно быть не менее 95% автобусов. Но проверки показали, часто на линии работает только 70-80%. Из-за этого нарушается график движения, и люди долго не могут дождаться общественный транспорт.

В администрации Кургана рассказали, что вместе с ПАО «Сбербанк» еще будут проводить обследование пассажиропотока и на основе полученных данных внесут коррективы в действующую маршрутную сеть. Также там добавили, что продолжат внимательно отслеживать нарушения в сфере пассажирских перевозок и готовы принимать к нарушителям жесткие меры вплоть до лишения лицензии на перевозки.

Курган, Дарья Котова

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