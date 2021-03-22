В Кургане у пассажирского автобуса на ходу отвалилось колесо

В Кургане в понедельник, 22 марта, у пассажирского ПАЗика на ходу отвалилось колесо. Автобус с пассажирами следовал по 42-ому маршруту Станция Утяк – Гастроном. Перевозчик заявил «Новому Дню», что инцидент произошел из-за поломки подшипника.

Очевидцы ЧП в социальных сетях сообщают, что в салоне ПАЗика находились пассажиры. Колесо автобуса откатилось на обочину. Как сообщил «Новому Дню» индивидуальный предприниматель Олег Невструев, который отвечает за 42 маршрут, новый автобус был куплен 6 лет назад. «Подшипник развалился. Перед выходом на линию ПАЗик сегодня проходил техосмотр, но такую неисправность на осмотре заметить невозможно», – прокомментировал перевозчик.

По оценке Невструева, водитель оперативно заметил поломку и сделал все грамотно. «Колесо, если бы не действия водителя, могло отвалиться и на большой скорости», – комментирует Олег Невструев. В во время происшествия никто из пассажиров не пострадал.

Курган, Дарья Котова

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