В Зауралье под колеса машины попала 10-летняя девочка

В городе Куртамыше Курганской области в ДТП попала десятилетняя девочка. Авария произошла днем 21 марта на проспекте Ленина.

Как сообщает ГИБДД по Курганской области, водитель автомобиля ВАЗ-21102 1980 года рождения ехал по правилам. Ребенок выбежал на дорогу в неустановленном для перехода месте. «В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение», – уточнили автоинспекторы.

Ранее инспекоры ГИБДД сообщали, что в Курганской области участились аварии с участием несовершеннолетних. Автоинспекторы регулярно обращаются к родителям и убедительно просят их повторять с детьми основы безопасного поведения на дороге.

Курган, Дарья Котова

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