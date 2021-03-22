В Зауралье под колеса машины попала 10-летняя девочка

В городе Куртамыше Курганской области в ДТП попала десятилетняя девочка. Авария произошла днем 21 марта на проспекте Ленина.
Как сообщает ГИБДД по Курганской области, водитель автомобиля ВАЗ-21102 1980 года рождения ехал по правилам. Ребенок выбежал на дорогу в неустановленном для перехода месте. «В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение», – уточнили автоинспекторы.
Ранее инспекоры ГИБДД сообщали, что в Курганской области участились аварии с участием несовершеннолетних. Автоинспекторы регулярно обращаются к родителям и убедительно просят их повторять с детьми основы безопасного поведения на дороге.
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 22.03.21
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