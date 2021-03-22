Первый случай Covid-19 в Курганской области был зафиксирован ровно год назад

Первый случай новой коронавирусной инфекции был зафиксирован в Курганской области ровно год назад – 21 марта 2020 года. О заболевшем тогда рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Первой пациенткой с подтвержденным Covid-19 стала школьница из Кургана. Девочка с семьей отдыхала в Испании. «По прибытию всей семьей находились на домашней изоляции в частном доме. Сейчас ребёнок и его родственники в больнице. Они находятся под наблюдением медиков», – написал год назад в своем Инстаграм Шумков. Ребенок переболела инфекцией в легкой форме.

Как сообщает в понедельник, 22 марта, оперативный штаб Курганской области, с начала пандемии в регионе было выявлено 18 тыс 885 случаев коронавируса. Во время пиковых периодов первой и второй волны пандемии в Зауралье прирост заболевших Covid-19 превышал 100 новых случаев в сутки. В последние дни уровень заболеваемости в области снижается. По данным за сегодняшний день, в Курганской области к 22 марта лабораторно подтверждено 45 новых случаев коронавируса.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 22.03.21

В Зауралье под колеса машины попала 10-летняя девочка. / В Кургане у пассажирского автобуса на ходу отвалилось колесо. / Курганские власти взялись за модернизацию пассажирских перевозок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»