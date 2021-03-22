В Курганскую область поступит крупная партия вакцины»Спутник V»

До конца текущей недели в Курганскую область поступит 7 тыс 420 комплектов доз «Спутник V». Как сообщили в понедельник, 22 марта, в региональном депздраве, сейчас вакцину ожидают более 4,3 тыс человек.

«На 22 марта первый компонент вакцины получили 30 тыс. 582 человек, из них полностью завершили иммунизацию от ковида 22 тысячи 314 жителей региона. Интервал между прививками – не менее 21 дня. Мы вакцинируем граждан по мере поступления вакцины. Она приходит в регион от федерации партиями», – отметила главный внештатный эпидемиолог Оксана Сагайдак.

Новой партии вакцины хватит, чтобы вакцинацию завершили все жители области, записавшиеся в очередь на прививку. Как уточнила Оксана Сагайдак, размер партии препарата напрямую зависит от количества жителей в регионе.

Напомним, записаться на прививку можно дистанционно, воспользовавшись порталом Госуслуг, либо позвонив по единому номеру 122.

В Зауралье новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии заболели 18 тысяч 885 человек.

Курган, Дарья Котова

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