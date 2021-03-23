Курганец так избивал своего сына, что ребенку потребовалась помощь медиков

В Кургане 33-летнему мужчине предъявлено обвинение по ст.117 УК РФ (истязание). Подследственный систематически избивал своего сына 2011 года рождения.

Десятилетнего мальчика, по данным следствия, житель Кургана избивал на протяжении 2020-2021 годов. Повод для рукоприкладства родителю особо был и не нужен: наказывал за все. О ситуации в семье случайно узнали медики, которым пришлось оказывать помощь избитому ребенку. «Данные обстоятельства стали известны правоохранительным органам после обращения матери за медицинской помощью в связи с травмированием ребенка. В настоящее время подозреваемый задержан, следственными органами решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – сообщили 23 марта в СУ СКР по Курганской области. В региональном Следкоме также добавили, что фигурант уголовного дела ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Курган, Дарья Котова

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