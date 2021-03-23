Курганские власти объявили о ребрендинге одного из самых главных региональных проектов

Проект правительства Курганской области «Курганская область зовет» сменил название на «Русская мечта», также расширен список предложений, которыми могут воспользоваться участники проекта. О рембрендинге программы во вторник, 23 марта, заявили в пресс-службе губернатора Вадима Шумкова.

Как сообщал «Новый День», проект связан с оказанием конкретной помощи людям, желающим жить и работать на территории области. У программы три ключевых направления: выделение земельных участков для ведения ЛПХ, субсидии на строительство или покупку своего жилья, а также меры поддержки бизнеса – льготные займы, субсидии, гранты.

В региональном правительстве уточняют, что в области много свободных земельных участков, которые могут предоставляться населению на льготных условиях для ведения ЛПХ. К этому прилагаются субсидии на строительство или покупку своего жилья. Одна из мер поддержки – выдача домокомплектов.

«Новый День» подробносообщал, что с 1 марта текущего года жители области могут получить домокомплект, из которого собирается жилой дом площадью до 80 кв метров. Заявители должны иметь земельный участок, самостоятельно оплатить заливку фундамента и подтвердить наличие средств – 100 тыс рублей на банковском счете. Дом можно построить в любом районе области. Домокомлекты изготавливаются из оцилиндрованного бревна, профилированного или обычного бруса. Подробную информацию можно получить – здесь.

Как уточнил 23 марта заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов, главная цель проекта – народосбережение. Речь идет не только о прекращении оттока населения из региона, но и о привлечении граждан из других регионов.

«В проект заложены уникальные меры поддержки для граждан. Мы рассчитываем, что они помогут нам в первую очередь бороться с безработицей на селе, потому что граждане смогут с помощью государства заниматься фермерством и агробизнесом. Второе – это выгодные условия для инвесторов, то есть граждане смогут создать свой бизнес с минимальными затратами, – сказал Архипов. – Как известно, зарплата и рабочие места – это основные причины, которые вынуждают наших граждан покинуть регион. Проект эти задачи решает. Но это не всё: вы видите, что мы вместе создаём новую инфраструктуру в городах и сёлах. Область меняется стремительно в лучшую сторону».

Программу «Курганская область зовет» (ныне – «Русская мечта») в Зауралье запустил губернатор области Вадим Шумков. Глава региона тогда подчеркивал, что главная задача проекта – предотвратить отток населения. Цель – привлечь в сельскую местность предпринимателей, жителей других регионов, молодежь. Региональные власти анонсировали, что участникам проекта будут предоставляться земельные участки под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство. Озвучивалась и сумма субсидии на строительство домов – до 500 тыс рублей. Шла речь и о выдаче домокомплектов – так называемых «конструкторов», из которых состоит будущий дом.

Размер домокоплекта выбран на основе отзывов от граждан. В начале 2021 года Вадим Шумков провёл опрос на своем аккаунте в Инстаграм и спросил жителей области, какой площади домокомлекты предпочли бы получить люди. Большинство участников опроса проголосовали за площадь до 80 квадратных метров.

После предоставления домокоплекта дом нужно собрать за 12 месяцев и зарегистрировать права собственности на него. Под действие программы попадают все населённые пункты Курганской области, за исключением территорий садоводческих или дачных кооперативов.

И если в начале действия регионального проекта домокомплекты по льготной цене выдавались ограниченной категории граждан (в том числе, многодетным семьям и погорельцам), то сейчас подать заявку и получить «конструктор» могут семьи, в которых возраст обоих супругов на дату подачи заявления не превышает 60 лет; неполные семьи, состоящие из одного родителя, возраст которого на дату подачи заявления не превышает 60 лет, и одного и более детей, в том числе усыновлённых, в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения.

Кроме того, бесплатные домокомлекты смогут получить многодетные семьи; медицинские и педагогические работники организаций государственной системы здравоохранения и образования, расположенных на территории Курганской области, и семьи, в которых один или оба супруга являются работниками бюджетных организаций. Также участниками программы могут стать сотрудники управления МВД по Курганской области, работники агропромышленного комплекса Курганской области и члены казачьих обществ.

С 2019 года, когда заработала программа, домокомплекты получили 34 многодетные семьи, 31 молодая семья и 8 – погорельцы.

Напомним, оператором, ответственным за выдачу домокомплектов в регионе, стало «Курганской ипотечно-жилищной корпорации» (КИЖК). Субсидию из областного бюджета через КИЖК получают производители домокомплектов, а участникам программы они предоставляются бесплатно.

Курган, Дарья Котова

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