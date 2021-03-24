В Зауралье жительница хочет переложить свои беды на чиновников

В СМИ и некоторых пабликах в соцсетях несколько дней назад появилась история жительницы Лебяжья Альфии Демидовой. Женщина утверждает, что ей в рамках меры поддержки дали гнилую древесину для возведения дома и перечислили только половину субсидии на строительство жилья.

Сообщение об этом женщина опубликовала 19 марта. Историю подхватили СМИ. В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области провели проверку, в ходе которой выяснилось, что жительница Лебяжья умолчала о ряде фактов, которые позволяют взглянуть на ситуацию под другим углом. А ее обращение через соцсети может быть связано с отсутствием собственных средств для завершения строительства дома.

Осенью 2020 года женщина купила домокомплект по льготной цене – 105 тыс. рублей вместо 400 тыс. рублей. Забрать его она должна была в сентябре, но сделала это только 25 ноября. В тот момент женщину качество стройматериалов устроило. Как сообщили изданию в областном департаменте природных ресурсов, Альфия Демидова с жалобой на гнилые доски не обращалась. А если бы обратилась, то ситуацию легко можно было бы исправить – комплект бы оперативно заменили.

Для проверки древесины уже в марте, когда Альфия написала жалобу в Интернете, на место выезжал специалист департамента природных ресурсов. Но достоверно установить сейчас, действительно ли древесина была некачественной сразу после выдачи, не представляется возможным. Ситуацию осложняет то, что женщина покупала ещё один комплект древесины – уже не в рамках меры поддержки – у другого производителя. И складировала её в то же место.

Позднее жительница Лебяжья получила еще одну меру господдержки – субсидию 500 тыс. рублей от КИЖК на возведение дома. В качестве одной из обеспечительных мер для её получения она как раз использовала наличие у нее древесины для строительства, приобретенной по льготной программе. Сейчас Альфия уверяет, что её обманули и выдали только половину. Однако в КИЖК пояснили: женщину никто не собирался обманывать. Условия выдачи субсидии прозрачные и всем известны, они прописаны в договоре. Сначала гражданин получает половину – то есть 250 тыс. рублей. И только после завершения стройки ему выдают ещё 250 тыс. рублей. Это необходимо для того, чтобы бюджетные средства использовались по целевому назначению – только на строительство дома.

В вину властям женщина ставит то, что ей пришлось брать кредиты. По её словам, ей не хватило средств от КИЖК на возведение дома.

При этом в ипотечно-жилищной корпорации уточнили, что специалисты объясняли женщине все условия получения мер поддержки.

«Это серьёзная поддержка. Но при этом есть расходы и самих граждан, они зависят, в том числе, и от проекта дома. Именно поэтому при заключении договора граждане предоставляют гарантию того, что они имеют возможность довести стройку до конца – это обеспечительные меры в размере 30% от общей стоимости дома. О них всем участникам программы говорят сразу. Это не секрет. Вероятно, Альфия Сергеевна не рассчитала свои возможности, взяв кредиты. И с этим связаны дальнейшие трудности», – отметили в КИЖК в ответ на запрос издания.

Курган, Наталья Ефремова

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