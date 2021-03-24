В Курганской области начали закрывать Covid-отделения

В Курганской области закрываются 14 отделений, которые в пандемию коронавируса стали красной зоной. Об этом в среду, 24 марта, сообщил оперативный штаб Курганской области.

К обычному режиму работы и оказания помощи пациентам в регионе возвращаются Белозерская, Варгашинская, Глядянская, Звериноголовская, Кетовская, Катайская, Лебяжьевская, Мокроусовская, Петуховская, Половинская, Сафакулевская, Шатровская, Юргамышская центральные районные больницы и Курганский областной госпиталь ветеранов войн.

В региональном правительстве уточнили, что все оборудование, которое Курганская область получала в разгар пандемии, остается в больницах. Это важные для тяжёлых пациентов ИВЛ, кислородные концентраторы, кислородная разводка.

Число красных зон в области хоть и значительно сократится, но в коронавирусном режиме продолжат работать ряд больниц. Это инфекционные госпитали на базе Курганской больницы №2, областной инфекционной и областной клинической больниц, отделения Макушинской, Куртамышской, Щучанской, Каргапольской, Шадринской и Далматовской ЦРБ.

С начала пандемии в Курганской область коронавирусом переболели 18 тысяч 885 человек. Это данные на 22 марта. Уровень заболеваемости начал снижаться с начала марта, и сейчас ежедневно фиксируется порядка 45-50 новых случаев Covid-19.

Курган, Дарья Котова

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