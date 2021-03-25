В Зауралье убийца душил и пытался сжечь пенсионерку из-за 1800 рублей, но она ожила

В Шадринске вынесен приговор 32-летнему мужчине, который разными способами пытался убить 81-летнюю пенсионерку. Обвиняемый приговорен к 12 годам лишения свободы.

Как сообщает 25 марта СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено в августе 2020 года. «Обвиняемый, под предлогом набрать воды, пришел в квартиру к своей 81-летней соседке, где напал на нее и стал душить потерпевшую руками. Полагая, что пожилая женщина мертва, злоумышленник похитил из кошелька последней денежные средства в сумме 1800 рублей», – напомнили в региональном Следкоме. Перед тем, как уйти от соседки, преступник открыл на кухне газ и поджег мебель.

Пенсионерка чудом выжила и позвала на помощь. Подозреваемого нашли не сразу. А когда его все же удалось задержать, ему были предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ – ст. 105 (покушение на убийство), ст. 162 (разбой), ст. 167 (покушение на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).

Курган, Дарья Котова

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