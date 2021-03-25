Губернатор Шумков прокомментировал шквал судебных исков к подрядчикам

В Кургане из 18 контрактов по ремонту фасадов жилых домов за 2020 год, 10 закончились судебным разбирательством. Об этом в четверг, 25 марта, заявил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Причины просты – фасады отремонтированы неряшливо, с нарушением технологии, появляются трещины и пузыри. Работы муниципальным заказчиком не приняты и не оплачены, ввиду чего подрядчики из категории «оч.умелые ручки» обращаются в суды. Внимание, друзья – по 10 из 18 объектов», – написал Шумков.

Губернатор этой теме посвятил сегодня большой пост, в котором заострил внимание на двух аспектах: кто виноват в сложившейся ситуации и зачем «отдельные инфопакостники пытаются привязать работу команды правительства Курганской области к привлечению подрядчиков из соседней Тюмени».

Шумков отметил, что самый простой вариант – обвинить в происходящем местную власть, но подрядчики не получили деньги за работу, потому что не выполнили условия контрактов.

«Нет там чиновников. Они лишь заказывали работу, чтобы, не тратя скудные средства фонда капремонтов, уплачиваемые нашим населением, сделать ряд домов достойными для проживания. И не оплатили скверную работу, отчего подрядные организации и обратились в суд.Мы очень часто и много рассуждаем о связи плохого государства с качеством нашей жизни. Вне всякого сомнения – от качества управления зависит очень многое.Но разве за это качество нашей жизни не должны отвечать и все мы – каждый на своем участке?», – задается вопросом Шумков.

Что касается привлечения в Зауралье подрядчиков из других регионов, то Шумков прокомментировал это так: «Распространяя слухи при этом про то, что это делается на наши налоги и взятые кредиты. Цель ведь проста и понятна – накидать побольше грязи в надежде, что простые люди разбираться не будут, сопоставляя некую незатейливую историю с моим предыдущим местом работы. При этом, разумеется, не уточняя, что за средства бюджетов Тюменской области, ЯНАО и Москвы в нашем регионе выполняется ряд важнейших работ. Что в нашей области запускается большое количество проектов, и на средства, вкладываемые предпринимателями из соседних регионов, получают работу наши жители. Да и у абсолютного большинства подрядчиков, вне зависимости от их географии и прописки, большинство работников – тоже жители Курганской области».

Глава региона заверил, что место регистрации строительных компаний не отменяет единого требования ко всем: сделана работа плохо – не принимать. «Приняли, а потом выяснилось, что сделано плохо – заставить переделать. Не переделал – применять весь комплекс понуждающих мер. Все», – резюмировал Шумков.

Курган, Дарья Котова

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