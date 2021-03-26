В Курган приехал замминистра и 40 представителей ракетостроительных заводов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм сообщил, что в регион прибыл представитель Минпрома РФ Олег Бочаров. Также Курган в пятницу, 26 марта, на один день стал столицей ракетного вооружения страны.

«У нас в гостях заместитель министра промышленности, порядочный человек, также просто очень хороший парень – Олег Бочаров. Работает на Курганскую область)», – написал в своем Инстаграм Шумков. Олег Бочаров – заместитель министра промышленности и торговли РФ, председатель совета корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Визит Бочарова в Курган совпал с заседанием совета АО «Корпорации тактических ракетных вооружений», которое в этом году проходит на площадке СКТБ «Курганприбор».

«Сегодня, пусть на один день, но Курган стал столицей ракетного вооружения страны. Более 40 представителей ракетостроительных заводов и предприятий собрались обсудить планы развития и научного потенциала обоноспособности страны. Не случайно именно Курган встречает высоких гостей. Мы презентовали инвестпотенциал региона, возможности для дальнейшего развития ракетостроения на территории Курганской области», – написал сегодня на своей странице во «Вконтакте» заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.

Курган, Дарья Котова

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