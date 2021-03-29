Курганский губернатор Шумков сравнил весну с поздней любовью

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Инстаграм написал пост, посвященный весне, сравнив ее с поздней любовью. «Поздняя весна как поздняя любовь – люди начинают замечать мелочи, на которые в обычной ситуации не обратили бы внимания. Еще снег лежит, но почки уже появились и скоро будут готовы распуститься. А это значит – весна не только в календаре, но и на пороге», – написал Шумков, пожелав в конце поста жителям области любви и тепла.

Курганская область с начала 2021 года пережила несколько штормовых циклонов, сопровождающихся низкими температурам (ниже климатической нормы) на 7-9 градусов), снежными буранами и метелью. По прогнозу курганского Центра гидрометеорологии, в апреле среднемесячная температура впишется в климатическую норму. Синоптики прогнозируют среднюю температуру + 3...+ 5 градусов тепла. Потеплеет уже в ближайшие дни, а к 4 апреля ожидается + 9 градусов днем. Плюсовые температуры пока ожидаются только днем.

Курган, Дарья Котова

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