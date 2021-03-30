В Кургане молодой водитель сбил 10-летнего мальчика

В Кургане на ул. Ленина водитель иномарки сбил ребенка 2011 года рождения. В ГИБДД уточнили, что мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованного в кармане автомобиля.

ДТП произошло 29 марта вечером – в 20:30 часов. Водитель автомобиля NISSAN 2000 года рождения ехал по ул. Ленина со стороны ул. Гоголя. «Допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, справа налево по ходу движения автомобиля», – уточнили в автоинспекции.

Мальчика с места ДТП увезли на скорой в Курганскую детскую областную больницу имени Красного креста.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 29.03.21

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