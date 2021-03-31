Мэр Кургана прокомментировал смену подрядчика при ремонте важной трассы – объездной дороги

Власти Кургана ищут нового подрядчика, чтобы продолжить ремонт самой протяженной дороги Кургана – объездной дороги от трассы Иртыш до ул. Автозаводской. С подрядчиком контракт был расторгнут. Как заявил на своей странице во «ВКонтакте» Андрей Потапов, в начале апреля будет заключен контракт.

Объездную, которая проходит через улицы Загородная, 2-я Часовая и Стройбаза, ремонтируют с 2019 года. Сейчас возникли проблемы.

«В ноябре прошлого года по результатам конкурса заключили двухгодичный муниципальный контракт на капитальный ремонт дороги. За 2020 год подрядчик установил 50 опор освещения, закупил материалы для дорожной одежды; возобновить работы должен был с 10 января, однако к ремонтам так и не приступил. Мы направляли ему претензионные письма, должной реакции не последовало. В итоге контракт был разорван. Подрядчику начислена неустойка – порядка двух миллионов рублей. Не затягивая, объявили новый аукцион, и сейчас ожидаем, что в начале апреля будет заключен контракт. Надеемся, на этот раз подрядчик не подведёт», – заявил Потапов.

С 2019 года дорожники успели отремонтировать ул. Автозаводскую на участке от 2-ой Часовой до Галкинского переезда. По словам Потапова, за сезон до нормативного состояния нужно довести еще 9,6 км полотна. Также будут сделаны тротуары в границах жилой застройки, которых ранее не было, и установлены 25 остановочных комплексов. «Эти задачи будут выполнены», – резюмировал Потапов.

Курган, Дарья Котова

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