Правительство Курганской области усилилось в мессенджерах

Правительство Курганской области запустило каналы в Telegram и Viber. Об этом в среду, 31 марта, сообщили в региональном департаменте информационной и внутренней политики.

Контент, который власти планируют размещать в популярных мессенджерах, будет информационным. Это важные новости о том, что происходит в регионе, ответы и комментарии на актуальные вопросы, волнующие жителей.

«Сейчас у людей запрос именно на такие удобные и доступные каналы получения информации. Мы планируем и дальше создавать и развивать новые площадки коммуникации с населением, где оно сможет получать интересную и актуальную информацию о событиях и изменениях в Курганской области в удобном для себя формате», – сообщила заместитель директора департамента информационной и внутренней политики Юлия Фролова.

Подписаться на официальный Telegram-канал правительства Курганской области можно по данной ссылке. Зайти на официальное сообщество правительства в Viber можно – тут.

Курган, Дарья Котова

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