В Зауралье мужчина с судимостью устроил стрельбу в магазине

В Шадринске задержан 32-летний мужчина, который устроил стрельбу в продуктовом магазине. Об инциденте сообщили в УМВД по Курганской области.

По данным силовиков, 32-летний ранее судимый мужчина поссорился в магазине с 45-летним покупателем. «Из хулиганских побуждений злоумышленник произвёл несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону потерпевшего», – сообщили в УМВД. Стрелок три раза выстрелил потерпевшему в голову и в лицо. У мужчины ранения мягких тканей лица и волосистой части головы.

О стрельбе в магазине полицейским оперативно сообщили охранники торговой точки. Нападавшим оказался ранее судимый житель Шадринского района. Уголовное дело возбуждено по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан.

Шадринск, Курган, Дарья Котова

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