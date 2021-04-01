Власти Кургана определились, каким город должен стать к 2035 году

В Кургане утвердили Стратегию социально-экономического развития города до 2035 года. За ближайшие 15 лет столица региона должна развиваться как промышленный, инновационно-технологический и деловой центр.

Как сообщили в мэрии Кургана, разработкой стратегического документа занималась экспертная организация «РОСТ», которая была выбрана на конкурсной основе. Затем проект Стратегии обсуждался на публичных слушаниях и был вынесен на утверждение гордумы. Во время обсуждения разработчикам поступило около 100 предложений и замечаний от курганцев, документ был скорректирован.

Разработчики определили главную миссию Кургана: развитие города как промышленного, инновационно-технологического и делового центра, основного культурно-досугового центра притяжения населения региона, ключевого транспортного узла. Приоритетными направлениями станут благоустройство Кургана, создание красивого и современного общественного пространства, индивидуального архитектурного облика; развитие инфраструктуры, здравоохранения, физической культуры и спорта. Также приоритетными задачами является развитие IT-кластера, формирование международного и межрегионального туристического кластера.

Документ, по оценке разработчиков, вписывается в Стратегию развития Курганской области.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 31.03.21

В Зауралье мужчина с судимостью устроил стрельбу в магазине. / Правительство Курганской области усилилось в мессенджерах. / Мэр Кургана прокомментировал смену подрядчика при ремонте важной трассы – объездной дороги. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»