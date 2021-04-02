Журналистам показали территории, за благоустройство которых будут голосовать курганцы

В Кургане в пятницу, 2 апреля, журналистский «Санитарный патруль» начал объезд территорий, выставленных на голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

«Новый День» уже сообщал, что список территорий, которые в областной столице в 2022 году будут благоустраиваться за счет федеральных денег, определят сами курганцы. Даты голосования уже названы: с 26 апреля по 30 мая. Свой выбор горожане смогут сделать на специальной платформе. Выбирать жители города будут из 21 объекта. По итогам рейтингового голосования определятся пять победителей.

Благоустройство территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды ведется в регионе с 2017 года. За это время только в Кургане было благоустроено 44 общественных пространства и более 190 курганских дворов.

На текущий год региональные власти по программе планируют благоустроить 55 общественных и 30 дворовых территорий в 18 районах области – Звериноголовском, Варгашинском, Каргапольском, Катайском, Лебяжьевском, Мишкинском, Петуховском, Целинном, Шумихинском, Юргамышском, Шатровском, Куртамышском, Сафакулевском, Белозерском, Далматовском, Притобольном, Частоозерском и Шадринском. А до 2024 года по программе «Формирование комфортной городской среды» в планах привести в порядок 234 двора и 303 общественных территории.

«Санитарный патруль», в состав которого входят курганские журналисты, планирует объехать все объекты, по которым с 26 апреля начнется голосование, чтобы рассказать курганцам о перспективах благоустройства города.

Курган, Дарья Котова

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