Курганский губернатор Шумков анонсировал строительство крупных соцобъектов

Курганские власти ведут переговоры с профильными министерствами РФ о запуске в регионе ряда крупных строек. Об этом в понедельник, 5 апреля, в своем аккаунте в Инстаграм заявил губернатор Вадим Шумков.

Как уточнил глава региона, помимо уже озвученных проектов идет обсуждение строительства ледовой арены и досугового центра. «Ледовая арена. Размещение смотрим с возможностью подвоза для занятий ребятишек ещё и из сельской местности. Досуговый центр. Как вы считаете, какие активности для детей нужно завести в планируемый досуговый центр, если он появится?», – написал Шумков.

Шумков напомнил, что с помощью нацпроектов курганские власти в текущем году планируют построить восемь новых детсадов, четыре больших школы – одна в Кургане, три в сельской местности. «Также начинаем строить большую детскую поликлинику и хирургический комплекс онкодиспансера. Уже планируем с коллегами начало строительства взрослой поликлиники с диагностическим комплексом в Кургане в 2023 году. Сейчас идут уточнения», – отметил губернатор.

Помимо этого в Кургане (Заозерный) в 2021 году начнется строительство 25-ти метрового бассейна. Спортивный объект будет возведен на средства федерального бюджета, на эти цели потребуется около 250 млн рублей. Место будущей стройки уже определено: новый бассейн появится в 1А микрорайоне рядом с Ледовым дворцом.



Что касается строительства новой ледовой арены, то это будет третий такой объект в Зауралье. Помимо Заозерного новая арена появилась в Шадринске. Ее открытие состоялось 20 февраля. Появление первого в городе искусственного льда стало возможным благодаря соглашению между правительством Курганской области и Уральской горно-металлургической компанией о совместном финансировании проекта.

Курган, Дарья Котова

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