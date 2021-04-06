Сенаторы РФ посетили Далматовский монастырь и шадринскую набережную

В Курганскую область во вторник, 6 апреля, с двухдневным визитом прибыли члены Совета Федерации. Цель – знакомство с ходом программы ИПСЭР (индивидуального социально-экономического развития). В составе делегации Константин Долгов, Денис Гусев и Елена Перминова.

В первый день делегация посетила Далматово и Шадринск, где через год в рамках ИПСЭР появятся индустриальные парки (площадки для размещения производств). В Далматово парк планируют начать строить в 2022 году, а в Шадринске, на площади действующего завода ШААЗ, уже в этом, 2021 году.

В Далматово сенаторам организовали экскурсию по знаменитому мужскому монастырю. А в Шадринске гостям показали набережную, которую благоустраивали в прошлом году.

На второй день визита запланирована встреча с губернатором Вадимом Шумковым и совещание по ходу реализации ИПСЭР, а также осмотр созданный индустриальных парков в Кургане.

фото - члены Совета Федерации в Далматовском мужском монастыре

Курган, Наталья Ефремова

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