«Руки опускаются»: В Кургане вандалы разгромили новую площадку в ЦПКиО

В Кургане неизвестные разгромили площадку в ЦПКиО, отремонтированную в 2020 году. Также был вскрыт частный пункт выдачи спортинвентаря.

Источники «Нового Дня» рассказали, что неизвестные громили парк в ночь с 7 на 8 апреля. Выломаны столики, элементы благоустройства, перевернуты баки. «Руки опускаются. Эту общественную территорию привели в порядок и благоустроили в прошлом году. Только зиму продержалась площадка. Зачем этот бессмысленный вандализм, такая нелюбовь к своему городу», – поделился с «Новым Днем» на условиях анонимности источник в мэрии Кургана. «Новый День» направил запросы в мэрию и правоохранительные органы.

Как сообщал «Новый День», в ЦПКиО с 2019 года по поручению губернатора Вадима Шумкова проходит реконструкция. Первый этап работ начался с ремонта входной группы. Большой объем работ связан с берегоукреплением Битевки и расчисткой русла старицы, окружающей парк.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 07.04.21

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