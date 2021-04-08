В Кургане началось строительство индустриального парка под нужды нефтегаза

В Кургане началось строительство частного индустриального парка «Курган Энергомаш». Новые мощности будут заточены под производство комплектующих для техники, используемой в нефтегазовой отрасли и отрасли тепло-водоснабжение.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, церемония открытия парка прошла с участием сенаторов, прибывших в Курган с двухдневным визитом.

Как сообщал «Новый День», в Кургане уже создаются несколько индустриальных парков. В их числе парк «ТОР» (арматуростроительный кластер) на площадке обанкроченного завода «Икар». Там, в том числе, запущено литейное производство, не имеющее аналогов в арматуростроительной отрасли страны. Площади индустриального парка уже закреплены за 5 крупными резидентами.

В еще одном индустриальном парке – «КЗКТ», который также работает в Кургане, представители СовФеда осмотрели производство модульных мобильных электростанций, адаптированных к работе в условиях крайнего Севера. А также производство умных электросчетчиков и ряд других производств.

Также сенаторы посетили производственную площадку «Курганприбора», где проходит сборка и тестирование не имеющих аналогов не только в стране, но и в мире ракет класса «воздух-воздух».

Курган, Дарья Котова

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