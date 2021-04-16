Суд отправил в СИЗО топ-менеджера курганской дорожной компании

Курганский городской суд отправил в СИЗО заместителя главного инженера по энергетике и промышленной безопасности АО «Введенское ДРСУ Автодорстрой». Как сообщили в региональном Следкоме, на такой мере пресечения настаивало следствие.

Топ-менеджер компании, которого подозревают в получении взятки, будет находиться под стражей 2 месяца – до середины июня. «К настоящему времени ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)», – уточнили в СУ СКР по Курганской области.

Как сообщал «Новый День», сотрудника госпредприятия – АО «Введенское ДРСУ Автодорстрой», задержали в Кургане 13 апреля. Его подозревают в получении взятки в размере 80 тыс рублей. Деньги он получил от подрядной организации «за оказание дальнейшего содействия в беспрепятственных поставках топлива заинтересованной коммерческой фирмой в адрес АО «Введенское ДРСУ Автодорсторой», а также своевременную оплату оказанных услуг».

Курган, Дарья Котова

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