Жители Зауралья начали голосовать за территории, которые благоустроят в 2022 году

Жители Курганской области с 26 апреля по 30 мая будут голосовать за 27 территорий, которые в 2022 году начнут благоустраиваться за счет федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

Голоса жителей Курганской области, в масштабах всероссийского голосования, учитываются на местной платформе 45.gorodsreda.ru.

«На протяжении пяти недель, до 30 мая на платформе 45.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» каждый житель Кургана и Шадринска в возрасте от 14 лет могут отдать свой голос за одну из предложенных территорий», – напоминают в пресс-службе курганского правительства.

Восемь проектов, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год по линии ФКГС. Для жителей области, кто хочет проголосовать, но не может это сделать в онлайн-режиме, будут помогать волонтеры. Они будут дежурить в торговых и многофункциональных центрах Кургана и Шадринска.

В Курганской области жители могут голосовать за 27 территорий. В их числе 21 площадка в Кургане и шесть в Шадринске. Так, в областной столице в список попали несколько общественных территорий, а также парк в 4 микрорайоне Заозерного, сквер на ул. К.Мяготина (между домами № 91-97А), сквер у дома на ул. Станционная, 52, Старообрядческий сквер, участок набережной на бульваре Солнечный.

В Шадринске власти хотят привести в порядок пешеходную аллею по ул. Свердлова (от ул. Гагарина до ул.Орджоникидзе), парк в районе ДК Нового поселка, ограждение и устройство входной группы в сквере Воинской славы, минеральный источник, пешеходную дорожку и мостик через р. Канаши и один сквер.

Курган, Дарья Котова

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