Курганский губернатор Шумков предложил повторить выплаты ветеранам

В Курганской области ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая выплатят по 10 тысяч рублей. С таким предложением выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Это будет единовременная выплата, средства направят из фонда оплаты труда органов власти – более 19 млн рублей.

В пресс-службе курганского губернатора уточнили, что по 10 тыс рублей получат 1913 человек. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны; награждённые знаками «Жители блокадного Ленинграда», «Жителю осаждённого Севастополя»; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; супруги погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак; дети погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами в возрасте до 18 лет.

Процесс получения денег максимально упростили. «Заявление на получение выплаты подавать не нужно, мы начислим её автоматически. Ветеран получит выплату так же, как получает пенсию и другие пособия – на банковскую карту или через «Почту России». Большую часть выплат, конечно, мы постараемся произвести до 9 мая. Тем, кому органы социальной защиты не успеют произвести начисления в этот срок, обязательно получат выплату в мае и июне», – прокомментировала начальник главного управления социальной защиты населения Анастасия Золотухина.

Ранее сотрудники курганского правительства уже откликались на подобные акции: деньги перечислялись на счета ветеранов, а также врачам, которые помогали бороться с коронавирусом. А в декабре 2019 года Шумков распорядился, чтобы ветераны получили единовременную «губернаторскую» выплату. На эти цели было выделено более 25 млн рублей. Участники Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей и семьи, потерявшие мужчин в результате конфликтов в «горячих точках», получили по 10 тыс рублей. Деньги на «губернаторские» выплаты были выделены из правительственного гранта, который Шумков в 2019 году получил из Минфина РФ за свою эффективность. Как сообщал «Новый День», средства региону – 614,6 млн рублей, выделены российским правительством с формулировкой «за достижение значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ».

Курган, Дарья Котова

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