В Кургане из общежития федерального вуза выселяют более 1000 человек, вмешался губернатор

Курганская государственная сельскохозяйственная академия им.Мальцева (КГСХА), где пару лет назад не могли погасить миллионные долги по стипендиям, опять попала в сложную ситуацию. Людям, проживающим в общежитии федерального вуза, накануне сообщили, что они должны освободить жилье в пятницу, 30 апреля. Комнаты должны опустеть сегодня до 16 часов. Правительство Курганской области готово оказать помощь, сегодня по приказу губернатора Вадима Шумкова по этой проблеме будет созван оперативный штаб.

Объявление в общежитии, которое расположено в Кетовском районе, появилось накануне. В нем сообщается, что по решению суда от 26 апреля запрещено эксплуатировать несколько зданий и корпусов КГСХА. В их числе главный корпус вуза в Кургане и общежитие в Кетовском районе. Причина – выявленные нарушения в области пожарной безопасности, которые создают «угрозу жизни и здоровья студентов и педагогов».

Ректор КГСХА Владимир Чумаков оказался недоступным для комментария, он не отвечал на многочисленные звонки редакции. «Новому Дню» с помощью своих источников удалось выяснить, что в кетовском общежитии на текущий момент проживает порядка 1300 человек. Это не только студенты (около 300 молодых людей), но также педагоги академии и члены их семей. «Среди жильцов есть пожилые люди, инвалиды, прикованные к постели», – рассказывают инсайдеры.

Как стало известно нашему агентству, сейчас в правительстве Курганской области созывают оперативный штаб, в состав которого войдут вице-губернатор Владислав Кузнецов, заместитель губернатора по соцвопросам Лариса Кокорина и ряд других специалистов.

Регион готов оказать помощь вузу: в эти минуты решается вопрос об отсрочке выселения, чтобы выиграть немного времени и организовать расселение людей, которым нужно сегодня до 16 часов покинуть здание, принадлежащее КГСХА. Параллельно решается вопрос о поиске мест, куда людей можно будет перевозить. Нужно и решить проблему с пожилыми людьми: им нужно организовать транспортировку. Предположительно, людей временно перевезут в оздоровительные лагеря или санатории региона.

«Новый День» будет следить за развитием событий.

Курган, Дарья Котова

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