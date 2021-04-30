В курганском правительстве прокомментировали ситуацию с выселением людей из общежития сельхозакадемии

Правительство Курганской области рассматривает несколько вариантов помощи госакадемии им. Мальцева (КГСХА). Об этом сообщается в официальном ТГ-канале правительства.

«Рассматривается несколько вариантов решения ситуации, в том числе расселение жильцов. Отметим, в их числе не только студенты, но и семейные пары с детьми, а также пожилые граждане с ограниченными возможностями здоровья», – сообщили в облправительстве. Также официально подтвердилась информация, что правительство Курганской области создало штаб для решения вопроса. В него помимо вице-губернатора Владислава Кузнецова и заместителя губернатора по социальной политики Ларисы Кокориной вошли представители МЧС.

«Необходимость выселения связана с тем, что в ведомственных общежитиях КГСХА были неоднократно допущены нарушения норм пожарной безопасности», – напомнили в правительстве региона.

«Новый День» сообщал, что 26 апреля суд принял решение закрыть несколько зданий и корпусов Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Мальцева. В их числе главный корпус федерального вуза в Кургане и общежитие КГСХА в Кетовском районе. Жильцов уведомили, что они должны покинуть здание до 16 часов 30 апреля. По данным «Нового Дня», в кетовском общежитии проживает порядка 1300 человек. Это не только студенты (около 300 молодых людей), но также педагоги академии и члены их семей.

Ректор КГСХА Владимир Чумаков недоступен для комментариев. Известно лишь, что ректору Чумакову объявлено предостережение. «В целях недопущения нарушений прав граждан ректору ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С.Мальцева» прокуратурой объявлено предостережение. Ситуация с размещением студентов, преподавателей и персонала находится на контроле прокуратуры области», – сообщается 30 апреля на сайте прокуратуры Курганской области.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 30.04.21

В Курганской области на майские праздники запретят торговать алкоголем. / В Кургане из общежития федерального вуза выселяют более 1000 человек, вмешался губернатор. / На трассе Курган-Екатеринбург в серьезном ДТП пострадали подростки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»