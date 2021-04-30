Курганский губернатор остановил выселение людей из общежития федерального вуза

Губернатор Курганской области Вадим Шумков настоял на том, чтобы жильцов общежития сельхозакадемии им. Мальцева (КГСХА) не выселяли. В областном правительстве официально заявили, постояльцев общежития КГСХА, которые не относятся к числу студентов, выселять не будут.

«Нарушения пожарной безопасности в ведомственных общежитиях академии, из-за которых суд принял решение выселить людей, будут устранены до 5 мая. Работы начнут выполнять уже 1 мая. При этом штаб будет ежедневно контролировать ход проведения работ по устранению нарушений пожарной безопасности. Безопасность людей будет обеспечена», – заявили 30 апреля в областном правительстве.

«Новому Дню» удалось выяснить, что непосредственно студентов все-таки переселят из здания. Им предоставят места в других общежитиях.

Как сообщало наше агентство, 26 апреля суд принял решение закрыть несколько зданий и корпусов Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Мальцева, так как строения не соответствуют нормам пожарной безопасности. В их числе главный корпус федерального вуза в Кургане и общежитие в Кетовском районе.

Жильцов накануне уведомили, что они должны покинуть здание до 16 часов 30 апреля. По данным «Нового Дня», в кетовском общежитии проживает порядка 1300 человек. Это не только студенты (около 300 молодых людей), но также педагоги академии и члены их семей. Среди жильцов есть и пожилые граждане с ограниченными возможностями здоровья.

Объявление о выселении нескольких сотен человек просто было вывешено на видном месте. В сложную ситуацию, связанную с федеральным вузом, сегодня вмешалось региональное правительство. Был созван штаб. В него помимо вице-губернатора Владислава Кузнецова и заместителя губернатора по социальной политики Ларисы Кокориной вошли представители МЧС. Непосредственно ректор КГСХА Владимир Чумаков с официальными комментариями так за это время и не выступил.

Курган, Дарья Котова

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