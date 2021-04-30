российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 апреля 2021, 19:43 мск

Новости Курган

Новости, Кратко, Популярное

Курганский губернатор остановил выселение людей из общежития федерального вуза

Губернатор Курганской области Вадим Шумков настоял на том, чтобы жильцов общежития сельхозакадемии им. Мальцева (КГСХА) не выселяли. В областном правительстве официально заявили, постояльцев общежития КГСХА, которые не относятся к числу студентов, выселять не будут.

«Нарушения пожарной безопасности в ведомственных общежитиях академии, из-за которых суд принял решение выселить людей, будут устранены до 5 мая. Работы начнут выполнять уже 1 мая. При этом штаб будет ежедневно контролировать ход проведения работ по устранению нарушений пожарной безопасности. Безопасность людей будет обеспечена», – заявили 30 апреля в областном правительстве.

«Новому Дню» удалось выяснить, что непосредственно студентов все-таки переселят из здания. Им предоставят места в других общежитиях.

Как сообщало наше агентство, 26 апреля суд принял решение закрыть несколько зданий и корпусов Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Мальцева, так как строения не соответствуют нормам пожарной безопасности. В их числе главный корпус федерального вуза в Кургане и общежитие в Кетовском районе.

Жильцов накануне уведомили, что они должны покинуть здание до 16 часов 30 апреля. По данным «Нового Дня», в кетовском общежитии проживает порядка 1300 человек. Это не только студенты (около 300 молодых людей), но также педагоги академии и члены их семей. Среди жильцов есть и пожилые граждане с ограниченными возможностями здоровья.

Объявление о выселении нескольких сотен человек просто было вывешено на видном месте. В сложную ситуацию, связанную с федеральным вузом, сегодня вмешалось региональное правительство. Был созван штаб. В него помимо вице-губернатора Владислава Кузнецова и заместителя губернатора по социальной политики Ларисы Кокориной вошли представители МЧС. Непосредственно ректор КГСХА Владимир Чумаков с официальными комментариями так за это время и не выступил.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 30.04.21

Курганские врачи сегодня обсуждали важные вопросы с уральским полпредом Якушевым. / В курганском правительстве прокомментировали ситуацию с выселением людей из общежития сельхозакадемии. / В Курганской области на майские праздники запретят торговать алкоголем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Курган, Урал, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика,