Крупный пожар в Кургане тушили с помощью авиации МЧС

В Кургане на шоссе Тюнина (рядом со строительным рынком) ликвидирован крупный пожар. В 19:32 часов удалось ликвидировать участок открытого горения на площади 9 га. По данным управления МЧС по Курганской области, для тушения пожара были задействованы 111 человек, 45 единиц техники. Также пришлось привлекать авиацию МЧС.

В правительстве Курганской области уточнили, что был задействован вертолет МИ 8, прибывший в регион на период майских праздников для оказания помощи в ликвидации лесных (ландшафтных) пожаров. «С помощью водосливного устройства на участки интенсивного горения экипажем вертолета сброшено 100 тонн воды (осуществлено 20 сбросов)», – уточняют в оперштабе региона, который был созван губернатором Вадимом Шумковым.

Как сообщал «Новый День», в Кургане на шоссе Тюнина сегодня горели дачные участки и садовые постройки. Пожару был присвоен максимальный ранг опасности №3. По предварительным данным, очередное возгорание случилось по вине нетрезвых жителей, которые подожгли сухую траву. А 1 мая в Кургане тушили другой крупный пожар: сгорели несколько домов в поселке Северный.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 02.05.21

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