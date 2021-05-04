В Курганской области для ветеранов организованы концерты по месту их жительства

Праздничные концерты для ветеранов Великой Отечественной войны будут проводить во дворах. Такой формат поздравлений из-за пандемии коронавируса в регионе был использован и в прошлом году.

Первые концерты прошли 3 мая. В Кургане они пройдут 4 и 5 мая. Курганские артисты поют для ветеранов военные песни, поздравляют их с наступающим Днем Победы.

Как сообщал «Новый День», по инициативе правительства Курганской области Парад Победы, отмененный в 2020 году из-за коронавируса, заменили акцией «Парад для одного ветерана». Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм тогда написал, что артисты не нарушают самоизоляцию. «Спасибо вам за все, дорогие», – обратился к ветеранам Шумков.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 02.05.21

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