Курганским семьям, пострадавшим 1 мая во время крупного пожара, окажут помощь

В Кургане погорельцам, у которых во время первомайского пожара сгорели частные дома на улицах О. Кошевого, Космодемьянской, Земнухова, пер. Зайковский, помогает весь город. Сбор помощи организовали органы защиты населения и главное Управление соцзащиты Курганской области.

Как сообщает 4 мая оперативный штаб Курганской области, работают несколько пунктов сбора помощи. Погорельцам нужны одежда, обувь, предметы первой необходимости. Адреса пунктов опубликованы на сайте правительства Курганской области. Вся информация – здесь.

Также органы соцзашты помогают людям восстановить сгоревшие документы. «В том числе, восстанавливаются документы для предоставления материальной помощи, как гражданам, пострадавшим от пожара, а также для предоставления социального контракта на преодоление трудной жизненной ситуации. Материальная помощь также будет оказана в рамках взаимодействия с общественными организациями и объединениями, волонтерами», – заявили в пресс-службе курганского губернатора.

Как сообщал «Новый День», пожар в Кургане 1 мая тушили почти 100 огнеборцев. Все началось с ул. О. Кошевого. Огонь быстро перекинулся на ближайшие дома на ул.Космодемьянской, Земнухова, пер. Зайковский. Дотла сгорели семь зданий – жилые дома и хозпостройки.

«Ребята из МЧС приезжали на своих машинах, переодевались и сразу бежали к своим – помогать тушить», – писали тот день в социальных сетях очевидцы трагедии.

По поручению Губернатора Вадима Шумкова был создан оперативный штаб для ликвидации ЧП и помощи погорельцам. На место ЧП выехал вице-губернатор Владислав Кузнецов и глава Кургана Андрей Потапов.

В управлении МЧС уточнили, что погибших и раненых нет. Причины возгорания устанавливаются, одна из версий – неосторожное обращение с огнём в камышах.

Курган, Дарья Котова

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