Вопрос с общежитием курганской сельхозакадемии решен: выселять людей не будут

Суд снял запрет на проживание жильцов в общежитии сельхозакадемии им. Мальцева (КГСХА) в Кетовском районе. Нарушения пожарной безопасности, из-за которых сотни семей должны были покинуть здание, устранены.

Как сообщал «Новый День», 26 апреля по решению суда общежитие сельхозакадемии должны были покинуть более тысячи человек. О чем руководств федерального вуза сообщило жильцам с помощью объявления. Жильцов накануне лишь уведомили, что они должны покинуть здание до 16 часов 30 апреля. По данным «Нового Дня», в кетовском общежитии проживает порядка 1300 человек. Это не только студенты (около 300 молодых людей), но также педагоги академии и члены их семей. Среди жильцов есть и пожилые граждане с ограниченными возможностями здоровья. Курганские власти оперативно вмешались в ситуацию, было принято решение, что с 1 по 5 мая все нарушения пожарной безопасности будут устранены.

«Работы в общежитиях проводились в течение 5 дней. Их контролировала специальная группа, созданная по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Группа была создана после того, как 1 мая жители общежитий получили уведомление о необходимости экстренного выселения. Причиной стало многократное нарушение норм пожарной безопасности, которые вуз вовремя не устранил», – сообщили в пресс-службе губернатора.

Курган, Дарья Котова

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