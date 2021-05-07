Певица Савичева оценила изменения в Кургане: дороги стали лучше, а улицы чище ФОТО

Уроженка Кургана, певица Юлия Савичева побывала в родном городе и рассказала об оставшихся у нее впечатлениях о том, как меняется её Родина. В своём Instagram Савичева сообщила, что провела на родной земле буквально пару дней и отметила, что очень соскучилась по родному Кургану.

«Я очень дорожу и горжусь своей родиной. Вижу, какие большие изменения происходят с городом: появляются прекрасные детские площадки, преобразился парк, дороги становятся лучше, а улицы чище», – написала Савичева.

Она также рассказала, что прогулялась по ЦПКиО, набережной Тобола, по местам своего детства и встретилась с родными. Напомним, в Кургане у певицы по-прежнему живут родители и двоюродная сестра. «Возвращаясь сюда, я испытываю непередаваемые ощущения. Здесь я родилась, провела свое детство, даже деревья родные. Очень счастлива, что мне удалось встретиться с сестрой, повидать родителей», – рассказала певица.

Напомним, в Кургане в последние 2 года идут масштабные работы по благоустройству. Ремонтируются дороги, медицинские учреждения, детсады и школы, общественные территории. В частности, преобразилась набережная реки Тобол: появились новые лавочки, качели, плитка, спуски к воде, обновлённые газоны, малые архитектурные формы и узнаваемые фигуры. П роект благоустройства набережной включает в себя целый комплекс работ, в том числе организацию спортивных и детских площадок. Раньше в столице региона фактически не было набережной. Средства на её реконструкцию привлечены в том числе благодаря траншу из Москвы. Также работы в этом году ведутся в городском саду Кургана, который долгое время не менялся и был в запустении.

Курган, Наталья Ефремова

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