«Этот город для меня родной и близкий»: лидер группы «Чайф» Шахрин провёл добрую экскурсию по Кургану

Известный музыкант, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин совершил видеопрогулку по Кургану и рассказал, что ему понравилось в городе.

Он отметил большое количество старинных особняков, многие из которых реконструированы или реконструируются в данный момент. «Чистенько всё и выглядит всё ухоженно», – поделился впечатлениями о состоянии городских улиц музыкант. Также гость отметил, что на центральной улице Ленина ремонтируются фасады. «Молодцы», – подчеркнул Шахрин.

Он рассказал, что город для него родной и близкий – отсюда у него жена, дети всё лето проводили тут, на берегу Тобола, а его предки жили в Куртамыше. Экскурсию по городу музыкант провёл перед концертом, который прошёл в курганской филармонии.

Прогулялся музыкант по новой набережной Кургана, пошутил про волка из мультфильма «Ну, погоди», который сидит на лавке, а также вспомнил стихотворение про Зауралье.

Он также прошёлся по осеннему Горсаду, остановил внимание на новом памятнике инженеру Балакшину.

Шахрин напомнил, что его супруга родом из Курганской области. «Здесь встречаются золотые женщины, одну из таких я увёз», – шутливо заметил музыкант, увидев золотой манекен в витрине города.

В целом прогулка получилась доброй и позитивной. Ранее хорошими впечателниями о Кургане поделилась певица Юлия Савичева.

Курган, Наталья Ефремова

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