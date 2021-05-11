Место главы Кургана завтра может стать вакантным

Глава Кургана Андрей Потапов покидает свой пост. Эту информацию «Новому Дню» 11 мая подтвердили несколько информированных источников. Ожидается, что о своем уходе Потапов официально объявит в среду, 12 мая, во время заседания гордумы.

По данным наших инсайдеров, глава Кургана уходит добровольно. «У Потапова начались проблемы со здоровьем. Он сам об этом говорит. Похудел», – рассказал наш собеседник.

Еще одной причиной ухода градоначальника могла стать ситуация, связанная с увольнением директора департамента ЖКХ Александра Гонцова и первого заместителя главы города Кургана Андрея Жижина. Гонцов, напомним, написал заявление на увольнение в конце февраля, когда город пережил серию снежных буранов. Жижин уволился в середине марта. Оба были ключевыми специалистами, отвечающими за один из самых сложных блоков – ЖКХ.

49-летний Андрей Потапов работал в системе МВД. Был начальником полиции МВД по Республике Карелия. Вышел в отставку в звании полковника полиции. Затем стал муниципальным служащим, возглавлял управление госзакупок Курганской области. В мэрию Кургана перешел в 2016 году, стал руководителем администрации Кургана. В апреле 2019 года гордума единогласно проголосовала за то, чтобы Потапов стал главой города. Мэром областной столицы он пробыл чуть более двух лет. В мэрии Кургана о Потапове отзываются хорошо, и жалеют, что он уходит.

Курган, Дарья Котова

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